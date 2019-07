Internetconsultatie wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Op internet is het wijzigingsvoorstel i.v.m afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking gepubliceerd.

Dit besluit zorgt ervoor dat voor werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en van daaruit gedetacheerd worden, de cao Wsw toegepast kan blijven worden, ook als zij gekwalificeerd worden als payrollwerknemers in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 9 augustus 2019.