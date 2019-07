Maximaal 48 miljoen euro voor scholen met krimp

Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) vandaag bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de gemeente, basisscholen en het vervolgonderwijs betrekken.

Minister Slob: “De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land. Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden. Hoe dat kan verschilt per regio. In sommige regio’s kan dat door betere samenwerking, maar in andere regio’s zullen scholen moeten fuseren of kunnen er vestigingen verdwijnen. En soms moet een vestiging juist open blijven omdat anders leerlingen te ver moeten fietsen.”

Maximaal 48 miljoen

In 2020 wordt er 10 miljoen euro en in 2021 wordt er 15 miljoen euro vrij gemaakt. Als blijkt dat in de komende vijf jaren de daling van het aantal leerlingen groter is dan nu verwacht wordt, dan kan het geld dat daardoor overblijft gebruikt worden om scholen met krimp toekomstbestendig te maken. Het totale bedrag kan oplopen tot maximaal 48 miljoen euro per jaar