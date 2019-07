Reizigers in nood kunnen nu ook WhatsAppen met het ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederlanders die deze zomer in de problemen komen op hun vakantieadres kunnen vanaf dinsdag ook een WhatsApp-bericht sturen naar Buitenlandse Zaken. Na een succesvolle pilot is WhatsApp vanaf dinsdag een vast communicatiemiddel van het 24/7 BZ Contact Center met Nederlanders die voor hulp of informatie een beroep doen op het ministerie. Minister Blok bracht dinsdag een werkbezoek aan het 24/7 BZ ContactCenter om met medewerkers te spreken en hun ervaringen te horen.

Het 24/7 BZ ContactCenter draait op dit moment op volle sterkte. Het contactcentrum van Buitenlandse Zaken ontvangt jaarlijks ruim een half miljoen telefoontjes en zo’n 150.000 emails. In de zomermaanden nemen twee keer zo vaak mensen contact op met het Contactcenter dan op de dagen buiten het zomervakantieseizoen. En vanaf dinsdag staan de medewerkers van het contactcenter Nederlanders dus ook te woord via Whatsapp.

Minister Blok: 'Ik gun iedereen een onbezorgde vakantie. We willen Nederlanders helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vakantie, met bijvoorbeeld onze BZ Reisapp waarin belangrijke informatie op te zoeken is over het land van bestemming. Helaas zien we dat het toch wel eens misgaat. Buitenlandse Zaken staat permanent klaar voor reizigers die in de problemen komen. We willen het voor hen zo gemakkelijk mogelijk maken om met Buitenlandse Zaken in contact te komen. Met het uitbreiden van de contactmogelijkheid via WhatsApp sluiten we nog beter aan bij de wensen van de reiziger. Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor Nederlanders die een beroep willen doen op de dienstverlening van Buitenlandse Zaken.'

Buitenlandse Zaken streeft ernaar de dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Nederlander. Zo is dit jaar ook het reisadvies vernieuwd volgens de wens van de gebruiker, om zo de reiziger te helpen zich beter voor te bereiden voor een reis naar het buitenland.

Vorig jaar heeft Buitenlandse Zaken voor het eerst de gehele consulaire dienstverlening vastgelegd in een speciale catalogus. Deze catalogus is onderdeel van de jaarlijkse beleidsnota De Staat van het Consulaire. Deze maand juli heeft minister Blok de nieuwste versie van de Staat van het Consulaire aangeboden aan de Tweede Kamer.