Oud-minister Roelof Nelissen is overleden

Oud-minister Roelof Nelissen is donderdag 18 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Dat verdrietige nieuws bereikte ons vandaag. Nelissen was van 1971 tot en met 1973 minister van Financiën.

Dat was tijdens de kabinetten Biesheuvel I en Biesheuvel II, waarin hij eveneens viceminister-president was. Ook maakte hij de kabinetscrisis in 1972 mee, waarin Nelissen een belangrijke rol speelde door vast te houden aan bezuinigingsdoelen. Vanuit verschillende rollen in de politiek werkte hij aan een beter en sterker Nederland. Na zijn politieke loopbaan werd Nelissen de eerste topman na de fusie tussen de Amrobank en ABN.

We wensen zijn naasten sterkte met het verwerken van dit verlies.

Wopke Hoekstra, minister

Menno Snel, staatssecretaris

Manon Leijten, secretaris-generaal