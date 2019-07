Meer tijd voor overleg overgangsregeling BIG-2

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft meer ruimte voor overleg tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen en werkgevers- en werknemersorganisaties over de overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG-2. Hierover is onrust ontstaan bij een deel van de beroepsgroep van verpleegkundigen, die onder andere vrezen dat bij inwerkingtreding van de wet hun beroep wordt uitgehold, of dat zij verplicht moeten bijscholen om hun huidige werk te kunnen blijven doen.

Het wetsvoorstel BIG-2 introduceert een nieuwe beroepstitel: de regieverpleegkundige. Het wetsvoorstel is in voorbereiding op verzoek van de beroepsgroep van verpleegkundigen, met als doel een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen te maken. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt - naar verwachting op zijn vroegst per 1 juli 2020 - kunnen verpleegkundigen beter worden ingezet op taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn.

Onlangs is overeenstemming bereikt tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers over een overgangsregeling voor verpleegkundigen. Met deze overgangsregeling wordt geregeld hoe verpleegkundigen, met vaak al jarenlange ervaring in het vak, zich kunnen kwalificeren voor de nieuwe beroepstitel van regieverpleegkundige in de Wet BIG. Het verkrijgen van deze nieuwe titel is op vrijwillige basis.

De uitwerking van de overgangsregeling heeft geleid tot onrust en onbegrip bij een deel van de verpleegkundigen en daarom biedt minister Bruins alle betrokken partijen de ruimte om opnieuw met elkaar in overleg te gaan over de overgangsregeling.

De minister staat open voor een nieuw voorstel, op voorwaarde dat dit gedragen wordt door alle betrokken partijen.