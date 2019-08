Kathleen Ferrier nieuwe voorzitter UNESCO-Commissie

Den Haag, 15 augustus 2019 – Op voordracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Kathleen Ferrier (1957) voor een periode van vier jaar aangesteld als voorzitter van de nationale UNESCO-commissie. Ze volgt de huidige voorzitter Andrée van Es per 1 september op.

Ferrier is een ervaren bestuurder en heeft ervaring op alle werkterreinen van UNESCO. Ze was van 2002 tot 2012 Tweede Kamerlid namens het CDA, met als portefeuille o.a. internationale samenwerking, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken. De afgelopen jaren werkte ze in China en Zuidoost-Azië, waar ze als docent politiek en mensenrechten bij verschillende universiteiten is betrokken, waaronder de Aziatische Universiteit voor Vrouwen in Bangladesh.

De nationale UNESCO-commissie voert de missie van UNESCO in Nederland uit en is daarmee de schakel tussen de VN-organisatie UNESCO en Nederlandse deskundigen en instellingen. De commissie adviseert onder meer de Nederlandse overheid over UNESCO-onderwerpen als onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

De voorzitter van de commissie wordt benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie is hierbij gehoord.