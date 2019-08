Minister Bruins komt met verkenner BIG-2

Op verzoek van minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) neemt Alexander Rinnooy Kan de rol van verkenner op zich rondom de discussie over wetsvoorstel BIG-2. Over dit voorstel, dat tot stand is gekomen op verzoek van vertegenwoordigers van de beroepsgroep van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers, is in de zomer onrust ontstaan bij een deel van de verpleegkundigen. Bruins heeft daarom onlangs besloten tot een pas op de plaats en wil dat de verkenner nu onderzoekt wat de vervolgstappen zijn.

Minister Bruins: ‘De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft mij verzocht om functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-opgeleiden een wettelijke basis te geven. Hieraan gaat een discussie van vier decennia vooraf. Ik had liever gezien dat partijen er zelf uit waren gekomen door het onderscheid in beroepsrichtlijnen of cao-afspraken vast te leggen. Want een wet is geen doel op zich wat mij betreft, maar een ultiem middel om iets te regelen wat op andere manieren niet lukt. Ik ben nog steeds graag bereid om te luisteren naar de wensen van de beroepsgroep. Ik vind dat er dan wél overeenstemming moet zijn met de andere betrokken partijen over de te varen koers. Ik verwacht dat de verkenner in gesprek gaat met alle partijen en op korte termijn komt met zijn bevindingen.’

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel komt op verzoek van de beroepsgroep van verpleegkundigen, met als doel een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen te maken. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt - naar verwachting op zijn vroegst per 1 juli 2020 - kunnen verpleegkundigen beter worden ingezet op taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn.