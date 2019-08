Minister Grapperhaus spreekt in Thailand over zaak-Van Laarhoven

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag in Bangkok gesproken met de Thaise premier generaal Prayut Chan-o-cha en de Thaise minister van Justitie Somsak Thepsutin. Het gesprek is gegaan over de samenwerking tussen Thailand en Nederland op meerdere terreinen, zoals handel, technologie, landbouw en rechtshulp.

©Ministerie van Justitie en Veiligheid

In het bijzonder is gesproken over de situatie van de heer Van Laarhoven en zijn partner, mevrouw Kaen-In, naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman dat in het voorjaar van 2019 is verschenen over het handelen van de Nederlandse overheid in de strafzaak rond de heer Van Laarhoven.

Minister Grapperhaus is de Thaise premier en zijn Thaise ambtsgenoot zeer erkentelijk voor het gesprek vandaag. Er is afgesproken dat de Thaise en Nederlandse autoriteiten op korte termijn verder praten over een oplossing - in overeenstemming met de rechtsstatelijke beginselen van beide landen - voor de situatie van de heer Van Laarhoven en zijn partner die nu gevangenzitten in Thailand.

,,De Thaise premier heeft aangegeven begrip te hebben voor het verzoek van Nederland. De positieve grondhouding bij de Thaise autoriteiten vind ik zeer bemoedigend.’’

aldus minister Grapperhaus. Op korte termijn zal op ambtelijk niveau verder worden gesproken.