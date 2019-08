Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe Nederland tot 2030 het nationale klimaatbeleid vormgeeft. Aan de basis van het Klimaatplan ligt het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 gesloten werd. Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. De publieksconsultatie over het Klimaatplan vraagt naar de aandachtspunten bij de uitvoering van die maatregelen. Ook wordt gevraagd naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn. De consultatie loopt tot 4 oktober, en is online te vinden op www.internetconsultatie.nl/klimaatplan. Tegelijk met het Klimaatplan consulteert het kabinet ook het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK).

Wat is het Klimaatplan?

Het Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Het Klimaatplan is een verplichting die voortvloeit uit de Klimaatwet, en is het instrument waarmee het kabinet klimaatbeleid vastlegt. De inhoud van het eerste Klimaatplan is volledig gebaseerd op het Klimaatakkoord.

Wat is het INEK?

Het INEK is een rapportage aan de Europese Commissie. Aan de hand van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk beleid wordt gemaakt op het gebied van energie en klimaat.

Wat is de verhouding tussen de plannen?

Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In het INEK rapporteert Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat tevens dieper in op energie-thema’s. De inhoud van het Klimaatplan is opgenomen in het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK).

Waar vind ik het Klimaatplan en het INEK?

De concept-versies van het Klimaatplan en het INEK zijn als achtergronddocumenten bij de publieksconsultatie gevoegd. De consultatie is te vinden op www.internetconsultatie.nl/klimaatplan.