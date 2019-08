Minister-president Rutte ontvangt Canadese gouverneur-generaal Payette en oorlogsveteraan Don White

Minister-president Rutte ontvangt op vrijdag 30 augustus 2019 de Canadese gouverneur-generaal Payette op het ministerie van Algemene Zaken. De ontmoeting staat in het teken van de goede relatie tussen Canada en Nederland en vindt plaats in aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding in Nederland, die op zaterdag 31 augustus officieel van start gaat in Terneuzen.

Na afloop van het gesprek met de gouverneur-generaal, ontvangt de minister-president ook de Canadese oorlogsveteraan Don White op het ministerie. In aanwezigheid van gouverneur-generaal Payette krijgt White de naar hem vernoemde tulpen overhandigd.

De minister-president ontmoette White vorig jaar op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, waar White eregast was omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland vocht tegen de Duitse bezetters. Tijdens zijn bezoek aan Canada in oktober vorig jaar heeft de minister-president White in Ottawa opnieuw ontmoet. In april van dit jaar doopte minister-president Rutte in de Keukenhof een nieuwe tulp tot 'Don White Tulp' ter herinnering aan White en alle anderen die hun leven riskeerden voor de vrijheid van Nederland.