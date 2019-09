Plat Haags of Haagse Bubbel

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is de bedrijfsvoering op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het verduurzamen. Het ministerie gaat – in samenwerking met de overige bewoners van Rijnstraat 8, voedselverspilling tegen met de speciale Zero foodwaste monitor. Ook worden tijdens vergaderingen de plastic flessen water vervangen door glazen flessen. Daarnaast is de Too Good to Go app voor lunch leftovers uit het restaurant binnenkort binnen het pand te gebruiken. Staatssecretaris Van Veldhoven: “We moeten met z’n allen beter voor deze planeet zorgen. Voor een gezonde toekomst voor onze kinderen. Dat vraagt om slimmer gebruik van plastic en zorgen voor minder afval en voedselverspilling. Ik vind het een randvoorwaarde dat we daar ook als ministerie aan bijdragen.”

Plasticvrije catering

Vandaag - op Duurzame Dinsdag - overhandigt Remco Biesma, de chef-kok van het bedrijfsrestaurant, de eerste glazen waterfles aan de staatssecretaris. Op alle vergaderzalen in het ministerie worden de plastic flessen deze maand vervangen door glazen. Met de keuze uit Plat Haags of Haagse Bubbel. De staatssecretaris wil voor het einde van het jaar geen wegwerpplastic meer in de gehele catering van haar departement en hier ook andere ministeries in stimuleren.

Zero foodwaste

Om voedselverspilling tegen te gaan, prijkt in de keuken van de kantine de nieuwe aanwinst van Rijnstraat 8: Zero, de foodwaste monitor. Voorheen ging al het eten dat ‘over’ was in de kantine ongezien de vuilnisbak in. Zero brengt met behulp van een geavanceerde scanner het voedselverlies in kaart, zodat de cateraar slimmer kan inkopen. Het eten dat alsnog over is, wordt vergist. Van de warmte die vrijkomt, wordt het water in de keukentjes in het pand verwarmd.

Too Good to Go app

Naast de glazen flessen en de Zero foodwaste monitor worden lunch leftovers uit het restaurant straks via de Too Good to Go app aangeboden aan bewoners van Rijnstraat 8. Om voedselverspilling tegen te gaan, kunnen ambtenaren een lunchtas voor een prikkie mee naar huis nemen.