Ook Zweden wil meedoen met nieuwe medicijn-alliantie

Na Canada wil ook Zweden zich aansluiten bij het door Nederland gecoördineerde initiatief om kennis over nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen onderling te delen. Dit bleek tijdens een ontmoeting tussen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en zijn Zweedse collega’s Lena Hallengren en Maja Fjaestad (minister en staatssecretaris van Gezondheid en Sociale Zaken). De drie bewindspersonen spraken eerder vandaag in Den Haag over recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en geneesmiddelen.

Minister Bruins is momenteel met meerdere landen in gesprek over toetreding tot het ‘International Horizon Scanning Initiative’. Dit nieuwe samenwerkingsverband, wat in oktober officieel wordt opgericht, moet landen een integraal en objectief overzicht geven van ontwikkelingen rond innovatieve geneesmiddelen ruim voordat ze op de markt worden verwacht. Het brengt de potentiële impact van nieuwe middelen in kaart en zorgt ervoor dat aangesloten landen, en daarmee ook patiëntenorganisaties, artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zich voor kunnen bereiden. Prijsonderhandelingen kunnen daarmee in een eerder stadium worden gestart en het biedt verzekeraars en ziekenhuizen de kans hun beleid en inkoop erop in te richten. Naast Nederland zullen in ieder geval ook België, Luxemburg en Ierland toetreden tot het samenwerkingsverband. Deze landen werken al langer samen binnen ‘Beneluxa’.

In juli sprak minister Bruins al met zijn Canadese collega over het International Horizon Scanning Initiative. “Naast Canada is ook Zweden nu zo goed als zeker van de partij; in Stockholm worden momenteel de laatste punten op de i gezet. Daarnaast zijn we nog met diverse andere landen in gesprek. Het zou mooi zijn als we over een maand bij de officiële aftrap ongeveer tien zijn; dat is het streven. Ik ben ervan overtuigd dat er dan in een later stadium nog meer landen zullen volgen. Het is belangrijk om de krachten te bundelen, om informatie te delen en om samen op te trekken als het gaat om nieuwe innovaties, maar ook om geneesmiddelentekorten en onverklaarbaar hoge medicijnprijzen. Als we allemaal afzonderlijk het wiel gaan uitvinden, verliezen we kostbare tijd en dat is niet in het belang van de patiënt”, aldus minister Bruins. In het gesprek tussen Bruins en zijn Zweedse collega’s Hallengren en Fjaestad werd ook stilgestaan bij de wederzijdse ervaringen met E-health en de strijd tegen antibioticaresistentie.

Terugdringen van roken en sjoemelsigaretten

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft met minister Lena Hallangren en staatssecretaris Maja Fjaestad constructief gesproken over geestelijke gezondheidszorg, het terugdringen van roken en de Europese discussie over sjoemelsigaretten en het belang van een onafhankelijke meetmethode waarmee op een eerlijke manier de hoeveelheid schadelijke stoffen in tabaksproducten kan worden gemeten. Blokhuis heeft zijn Zweedse collega bewindspersonen tevens uitgenodigd om volgend jaar deel te nemen aan de zogenaamde COP9 conferentie. Nederland is volgend jaar gastheer voor deze internationale conferentie over het wereldwijde verdrag inzake tabaksontmoediging.