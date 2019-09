Nederland stuurt marineschepen naar Bahama’s voor noodhulp

Het Koninkrijk der Nederlanden gaat noodhulp leveren aan de Bahama’s. Marineschepen Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Snellius maken zich momenteel klaar om de eilandengroep te hulp te schieten. De marineschepen zijn al in het Caribisch Gebied in verband met de grote noodhulpoefening Caribbean Coast. Die oefening maakt plaats voor werkelijke noodhulp, na een verzoek tot hulp van de Bahama’s via de regionale rampenbestrijdingsorganisatie CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency).

Beide marineschepen liggen momenteel in Sint Maarten om de logistieke voorbereidingen te treffen voor een hulpoperatie. Naar verwachting vertrekken de schepen binnen enkele dagen en zijn zij 11 september ter plaatse om noodhulp te bieden. De precieze invulling van de noodhulp wordt momenteel uitgewerkt door Defensie in overleg met de CDEMA. De noodhulp wordt gefinancierd uit budget dat minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar heeft gesteld.



Zr.Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het schip is haven, vliegveld en opslagplaats in één. Ze beschikt over een groot dek voor voertuigen en hulpgoederen, medisch personeel van de landmacht en een inwendig dok waar boten in en uit kunnen varen. Aan boord zijn daarnaast 2 Cougar-helikopters van het Defensie Helikopter Commando, een marinierseenheid met 2 FRISC-boten en 4 landingsvaartuigen, militairen van de genie, een landmachteenheid die gespecialiseerd is in civiel-militair optreden en 2 specialistische duikteams.

Zr.Ms. Snellius is een hydrografisch opnemingsvaartuig. Het schip beschikt over geavanceerde sonarapparatuur, waarmee de zeebodem in kaart gebracht kan worden. Op die manier kunnen zeekaarten worden gemaakt én kunnen kustgebieden in kaart worden gebracht.

De orkaan Dorian heeft een verwoestend effect gehad op de Bahama’s. De orkaan van categorie 5 heeft veel slachtoffers geëist en volgens het Rode Kruis zijn er circa 13 duizend huizen verwoest of zwaar beschadigd. De eerste schattingen van het Wereldvoedselprogramma van de VN zijn dat 76.000 mensen hulp nodig hebben. Grote delen van de eilanden staan onder water en de infrastructuur heeft zwaar te lijden onder de situatie. De bevolking heeft dringend hulp nodig. Met de aanwezigheid van meerdere marineschepen in het Caribisch Gebied, is Nederland goed in staat om noodhulp te bieden.