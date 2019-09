Nieuwe burgemeester in Zandvoort

David Moolenburgh is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zandvoort. De benoeming gaat in op 19 september 2019.

De heer drs. Moolenburgh MBA (51 jaar) is lid van het CDA. Hij was eerder wethouder in de gemeente De Ronde Venen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur. Op dit moment is Niek Meijer (VVD) burgemeester van Zandvoort.