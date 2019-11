Nederlandse platforms en staatssecretaris werken samen aan consumentenvertrouwen

Tien Nederlandse internetplatforms gaan samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan de slag met consumentenvertrouwen in online producten en diensten. Zij willen samen met het ministerie van EZK in het voorjaar van 2020 komen tot een leidraad aan de hand van goede praktijkvoorbeelden. De afspraken komen voort uit de Consumentenagenda waarvan de staatssecretaris de voortgangsbrief vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De betrokken bedrijven zijn: Beslist.nl, Booking.com, bol.com, Marktplaats, Peerby, Primephonic, SnappCar, Thuisbezorgd.nl, TicketSwap en Whoppah. Staatssecretaris Keijzer wil ook andere Nederlandse platforms de mogelijkheid bieden om zich aan te sluiten.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Met consumentenrechten en productveiligheid gaat het bij onze platforms over het algemeen behoorlijk goed. Daarmee kunnen zij zich ten opzichte van concurrenten van buiten de EU onderscheiden. Ik heb Nederlandse spelers bijeengebracht om te zorgen dat consumenten met nog meer vertrouwen online kunnen winkelen. Dat kan bijvoorbeeld door goede informatie te geven over de volgorde van én betaalde reclame tussen zoekresultaten en het voorkomen en verwijderen van valse aanbevelingen of beoordelingen.”

Goede informatie versterkt positie consument in digitale economie

Platforms bieden consumenten de mogelijkheid om producten en diensten af te nemen, te verkopen en te delen. Deze bedrijven geven, omdat het type dienstverlening en de relatie met de klant verschilt, op verschillende manieren invulling aan consumentenbescherming. Door deze samenwerking delen zij hun verscheidenheid aan ervaringen met de bredere online sector. De uitkomsten kunnen als leidraad dienen binnen de sector, maar ook voor nieuwkomers en voor toetreders in een vergelijkbare branche of met een vergelijkbaar bedrijfsmodel.

Moderniseren Europese regelgeving

Met aangepaste regels voor het aanbieden van pakketreizen en hulp bij grensoverschrijdende geschillen, zijn er de afgelopen jaren al stappen gezet in het versterken van de Europese digitale interne markt. Ook zijn recentelijk nieuwe EU-regels afgesproken waarmee consumenten online beter beschermd worden. Zo moet bijvoorbeeld altijd bekend zijn of ze handelen met een particulier of bedrijf.



Daarnaast moeten webwinkels van buiten de EU met ingang van 2021 ook BTW gaan afdragen voor internationale zendingen met een orderwaarde lager dan €22,-. Verder wordt de voordelige positie van China op de internationale post- en pakkettenmarkt afgebouwd. Een pakket van onder de twee kilo vanuit dat land kan dan niet meer tegen een gunstiger tarief worden verzonden naar de EU.

Veiliger Internet-of-Things voor consumenten

Een ander belangrijk uitgangspunt is het versterken van de positie van de digitale consument rondom het zogenoemde Internet of Things. In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld smart tv’s of slimme wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert. Deze onduidelijkheid moet worden weggenomen.



Op initiatief van Nederland wordt in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten. Daarnaast worden verkopers vanaf 2021 verplicht om gedurende een bepaalde termijn beveiligingsupdates te verstrekken.