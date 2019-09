Nieuwe burgemeester in Oldebroek

Tanja Haseloop-Amsing is benoemd tot burgemeester van Oldebroek. De benoeming gaat in op 3 oktober 2019.

Mevrouw Haseloop-Amsing (52 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel zelfstandig adviseur. Op dit moment is Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) waarnemend burgemeester van Oldebroek.