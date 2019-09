Nieuwe burgemeester in Zaltbommel

Pieter van Maaren is benoemd tot burgemeester van Zaltbommel. De benoeming gaat in op 19 september 2019.

De heer Van Maaren (55 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel burgemeester van Urk. Op dit moment is Peter Rehwinkel (PvdA) waarnemend burgemeester van Zaltbommel.