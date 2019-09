Nieuwe burgemeester in Zuidplas

Han Weber is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zuidplas. De benoeming gaat in op 30 september 2019.

De heer mr. J.F. Weber (52 jaar) is lid van D66. Hij was tot voor kort lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Op dit moment is Servaas Stoop (SGP) waarnemend burgemeester van Zuidplas.