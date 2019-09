Minister-president Rutte ontvangt jongerenmanifest van Coalitie-Y

Minister-president Rutte neemt maandag 16 september een manifest in ontvangst van jongerenbeweging Coalitie-Y. Een groep van circa 30 jongeren zal het manifest in de hal van het ministerie van Algemene Zaken aan de minister-president overhandigen.

De jongeren spraken eerder al uitgebreid met de minister-president op het Catshuis. Het gesprek ging toen onder meer over onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de kansen en mogelijkheden van jongeren in die sectoren.

Coalitie-Y is een samenwerkingsverband dat is opgericht door een aantal jongerenorganisaties, tv-presentator Tim Hofman en de ChristenUnie. De coalitie werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland.