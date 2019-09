Kabinet onderzoekt opties financiering investeringsagenda TenneT

De investeringsagenda van TenneT, de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en voor een deel in Duitsland, is de afgelopen jaren vanwege de energietransitie fors gegroeid. De investeringsagenda bedraagt €35 miljard in de periode 2019-2028. TenneT heeft daarom extra eigen vermogen nodig. Het gaat om een financiering van €4,75 mld. Het kabinet heeft in de ministerraad een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan deze financiering moet voldoen.

Zo moeten de publieke belangen voor de Nederlandse energieconsument - betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid - worden geborgd en moet Nederland zeggenschap houden over de investeringen in eigen land. Het kabinet zal in de komende maanden verschillende opties voor de financiering onderzoeken.

Hierbij valt onder meer te denken aan een kapitaalstorting door de Nederlandse staat, de (deel)verkoop van TenneT aan een private partij of een vorm van samenwerking met de Duitse staat. De Tweede Kamer wordt medio 2020 verder geïnformeerd over de stand van zaken.

Het extra eigen vermogen is nodig om de kredietwaardigheid op peil te houden en zo de financiële continuïteit te waarborgen. Als TenneT geen extra eigen vermogen krijgt, dan is de hoogspanningsnetbeheerder op termijn onvoldoende in staat om wettelijk verplichte investeringen te financieren.

TenneT is honderd procent eigendom van de Staat, maar sinds 2010 ook beheerder van een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Hoewel TenneT haar investeringen terugverdient via de Nederlandse en Duitse energietarieven, moet TenneT deze investeringen wel vooruitbetalen. Naast het vreemd vermogen dat TenneT aantrekt, heeft TenneT daarom de financiering van 4,75 miljard euro nodig.