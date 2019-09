Den Haag klaar voor Prinsjesdag

Vandaag is het Prinsjesdag: de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Op deze dag maakt het Koninklijk Paar een rijtoer door de stad. En in de Ridderzaal spreekt de Koning de Troonrede uit. Gistermiddag en vanochtend vonden de laatste voorbereidingen plaats.

Ridderzaal versierd met bloemen

Maandagmiddag hebben medewerkers van een bloemisterij uit Wassenaar de Ridderzaal voorzien van diverse bloemversieringen. De hoofdbloemen zijn dit jaar witte en gele chrysanten, gecombineerd met avalanche rozen en herfstbloemen.

Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

Stofzuigen rode loper

Een ander vast ritueel op Prinsjesdag is het stofzuigen van de rode loper voor de Ridderzaal. Kort voor aanvang van de ceremonie zuigt een medewerker van de Tweede Kamer de rode loper zorgvuldig schoon. Op de trappen van Paleis Noordeinde vindt een soortgelijke actie plaats.

Beeld: ©ANP / Jerry Lampen

Breeuwen tramrails

In de Haagse binnenstad leggen medewerkers van de Haagse vervoersmaatschappij HTM vanochtend speciale touwen in de tramrails. Dit breeuwen is nodig om de Glazen Koets veilig over de tramrails te laten rijden.

Beeld: Martijn Beekman

Renovatie Binnenhof

In de zomer van 2020 begint volgens planning de renovatie van het Binnenhof. Toch zal de Koning ook volgend jaar de Troonrede nog gewoon in de Ridderzaal uitspreken. Daarna pas starten de werkzaamheden. Tijdens de renovatie is het Binnenhof niet in gebruik.