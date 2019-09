Bekendmaking Nationale Iconen: Nederlandse topinnovaties op 23 september 2019

Wat zijn Nederlandse topinnovaties die wereldwijde problemen oplossen én bijdragen aan onze economie? En Nederland zo mondiaal op de kaart zetten? Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) sluit de zoektocht naar Nederlands nieuwste Nationale Iconen af op maandag 23 september 2019. Ze maakt die avond de drie winnaars bekend in Amsterdam.

Nationale Iconen

Het kabinet is voor de derde keer op zoek gegaan naar baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven.



Bij de vorige editie in 2016 werden Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) benoemd tot Nationaal Icoon. In 2014 werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Toen werden in de Ridderzaal vier innovaties benoemd: gekweekte stamcellen, Quantum Technologies, Hybride aardappels en de Bioneedle.



De jury die de Nationale Iconen aan het kabinet voordraagt staat net als in 2016 onder leiding van voorzitter Hans Wijers. Verder nemen deel in de jury: Barbara Baarsma, Frans Blom, Marion Koopman, Aukje Kuypers en Wim van Saarloos. Meer informatie over de tien finalisten van de editie 2019 is te vinden op www.nationaleiconen.nl.