Noodhulp afgerond, Bahama’s gaan verder met wederopbouw

De inzet van noodhulp door Nederlandse, Franse en Duitse militairen aan de Bahama's wordt afgerond. De eilandengroep gaat 10 dagen na de eerste hulp verder met de wederopbouw. Gisteren is vanwege verslechterende weersomstandigheden begonnen met het versneld terughalen van militairen en middelen naar Zr. Ms. Johan de Witt.

De afgelopen week zijn 550 Nederlandse, 50 Duitse en 50 Franse militairen ingezet. Ze boden noodhulp en voorzagen in de eerste levensbehoeftes aan de inwoners van Abaco. Het ging om 30.000 liter drinkwater, 5.000 liter brandstof en 30.000 kilo overige basisbehoeften zoals dakbedekking en zeep. Majoor der mariniers Dennis Borst sprak zijn mensen toe: "We gaan nu onze taken afronden. We hebben ontzettend veel gedaan en bereikt."

In een aantal dagen zijn legio resultaten geboekt. De militairen bouwden een brug die het noorden met het zuiden van het eiland verbindt. De haven is opgeruimd en het hospitaal voorzien van elektriciteit en stromend water. Militaire medici hielpen het personeel van het ziekenhuis. Wegen zijn vrijgemaakt. "De mensen kunnen nu beginnen met zaken op te bouwen. Onze noodhulp is niet echt meer nodig."

Werk voortzetten

Gedurende de missie werkten militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee nauw samen met lokale autoriteiten en hulporganisaties. "Ik kreeg echt het gevoel dat de regering weer in control raakt op Abaco", vertelt kapitein Roland van den Akker van het Civiel Militair Interactie Commando. Hij fungeert als spin in het web van het Emergency Operations Centre. Dat coördineert de activiteiten van de lokale overheid, hulpverleners en krijgsmacht.

Weersomstandigheden

Inmiddels is orkaan Humberto in de buurt van Bermuda. Dat zorgt ook voor sterkere oceaandeining rondom de Bahama's. Dit bemoeilijkt de terugkeer van de ingezette trucks, terreinvoertuigen en het personeel naar Zr. Ms. Johan de Witt. Dat gebeurt met landingsvaartuigen. Om dat veilig te doen, bracht Zr. Ms. Snellius eerst de zeebodem rond het zuiden van Abaco in kaart om een geschikte landingsplek te vinden.

Zr. Ms. Snellius is al op weg terug naar Curaçao.