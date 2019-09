Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een ‘tussenjaar’

Vandaag hebben 11 gemeenten bericht gekregen dat zij mogen starten met hun MDT-project. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Dat is de tegenhanger van de maatschappelijke diensttijd van onze Zuiderburen.

20-28 uur per week

De kern van deze aanpak is dat verschillende groepen jongeren elkaar ontmoeten, dat zij zowel individueel als in groepsverband begeleid worden en dat zij gestimuleerd worden om te werken aan hun competenties. Het verschil met de lopende proeftuinen is dat deze vorm van MDT intensiever is. De deelnemende jongeren gaan zich 20 tot 28 uur per week inzetten voor hun MDT. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jongeren die kiezen voor een tussenjaar of jongeren die uitvallen op school.

86 MDT-projecten door heel Nederland

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Met deze 11 nieuwe projecten zijn er nu in totaal 86 MDT-projecten door heel Nederland waar jongeren aan de slag kunnen. Bijna 10.000 jongeren hebben al een MDT gedaan, zijn nu bezig of starten binnenkort. Ik wens alle jongeren die aan de slag gaan een hele goede en waardevolle tijd toe. En vooral ook heel veel plezier. Ik hoor graag wat hun ervaringen zijn in de dagelijkse praktijk van deze intensieve MDT-projecten. Op basis daarvan kunnen we de definitieve invulling van de maatschappelijke diensttijd zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren.”

Helpen en erkenning krijgen

Jongeren noemen als belangrijkste motivatie om mee te doen aan MDT dat ze anderen willen helpen en daarvoor erkenning willen krijgen. Ze willen vaardigheden ontwikkelen en zinvol werk doen of hun leven weer op de rit krijgen, of grip krijgen op baan of studiekeuze en de kans op succes daarin vergroten. De gemeenten die een toekenning hebben ontvangen gaan samen met buurgemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de slag om de jongeren een waardevolle MDT te bieden.

Over de projecten

De gemeenten Den Haag, Noord Holland Noord (Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon), Arnhem, Zaanstreek (Oostzaan, Wormerland, Zaanstad), Breda/Zundert, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht/Vijfheerenlanden, Dordrecht, Noord Friesland (Dantumadiel, Waadhoeke, Noardeast-Fryslan) en Beesel/Bergen/Gennep/Horst aan de Maas/Venlo/Venray starten aanstaande oktober met hun MDT projecten. Een overzicht van deze 11 nieuwe projecten is hier te vinden. Meer informatie over de projecten wordt begin oktober op de website van ZonMw gepubliceerd.

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.