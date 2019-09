Locatie bij bellen 112 nauwkeuriger bepaald

iPhone-gebruikers die vanaf vandaag de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) installeren op hun mobiele telefoon, hebben daarmee ook de techniek Advanced Mobile Location (AML) op hun telefoon beschikbaar. Als zij 112 bellen om hulpdiensten in te schakelen, kan hun locatie nauwkeuriger bepaald worden. Begin dit jaar is AML al in gebruik genomen voor Androidtelefoons.

Beeld: Evert-Jan Daniels

Als je 112 belt met je mobiele telefoon, dan krijgt de medewerker van de landelijke 112-centrale je locatiegegevens en mobiele gegevens te zien. Je locatie wordt bepaald door de locatie van de zendmast waarmee je mobiele telefoon is verbonden. Aanvullend daarop vraagt de medewerker van de meldkamer je locatie om te controleren of deze goed ontvangen is. Met AML wordt tijdens het gesprek een of meerdere sms-berichten met je locatie naar de centralist gezonden. Ook als de locatievoorzieningen op je telefoon uit staan. Hiervoor wordt wifi, gps en andere sensoren in je mobiele telefoon gebruikt. AML werkt alleen zo lang je 112 belt, daarna schakelt het zichzelf uit. Je hoeft voor AML niets extra te doen.

AML zorgt ervoor dat de centralist van de meldkamer sneller de juiste hulp kan sturen naar de juiste plek. Dat kan een groot verschil maken als je gewond bent en niet meer duidelijk kunt maken waar je bent, of dat niet weet.