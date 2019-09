Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland

De Amerikaanse stad Miami heeft het initiatief genomen om een kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) op te zetten. Dit wordt daarmee een regiokantoor van de vestigingen die vorig jaar openden in Rotterdam en Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe vandaag samen met burgemeester Francis Suarez van Miami een overeenkomst gesloten.

Het GCA werkt als kennismakelaar om landen, regio’s en steden te helpen aan oplossingen om zich weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat, zoals de stijgende zeespiegel en lange periodes van droogte. Dit nieuwe GCA Miami Office gaat deze rol nu vervullen voor het Noord-Amerikaanse continent.



Van Nieuwenhuizen: ‘Door de lage ligging ziet Miami net als Nederland de noodzaak zijn kust te versterken tegen een stijgende zeespiegel en kwetsbare delen van deze miljoenenstad anders in te richten. Met een plek voor dit nieuwe regiokantoor van het in Nederland gevestigde Global Center, onderstreept burgemeester Suarez nogmaals zijn boodschap dat het beter en goedkoper is tijdig te investeren om klimaatschade te beperken dan de schade achteraf te moeten opruimen.’



‘Samenwerking is het fundament van het Global Center on Adaptation, een model waarmee succesvolle lange termijn oplossingen worden gevonden voor onze klimaatuitdagingen,’ aldus burgemeester Francis Suarez. ‘Deze overeenkomst geeft eens te meer aan hoe dit onderwerp ons verbindt en het de samenwerking tussen organisaties en landen, zoals Nederland, wereldwijd bevordert. Dit maakt de weg vrij om als koplopers te werken aan klimaatoplossingen.’

Global Commission

Burgemeester Suarez heeft zich vorig jaar als commissielid aangesloten bij de Global Commisson on Adaptation. Deze internationale Commission is op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen opgericht onder voorzitterschap van Ban Ki-Moon, Kristalina Georgieva en Bill Gates. Doel is om, naast de noodzaak die er is voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, landen en regio’s ook te overtuigen van de noodzaak tijdig te investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat.

Kust Florida

In de Verenigde Staten zal Miami als eerste de gevolgen van het veranderende klimaat voelen. Grote delen van de stad liggen maar net boven de zeespiegel en zijn volledig onbeschermd. Met de verwachte zeespiegelstijging van zestig centimeter tot 2050 zal een belangrijk deel van de stad onder water komen te staan als er niet wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld kustbescherming. Naast de ervaringen die Miami zelf gaat delen vanuit dit regiokantoor, zullen de medewerkers ook praktische klimaatoplossingen uit andere werelddelen verder verspreiden. Eerder dit jaar werd ook al een GCA-kantoor in Beijing geopend, dat de regio Azië bedient.

Actiejaar

Minister Van Nieuwenhuizen is morgen bij de VN Klimaattop in New York waar ze samen met Ban Ki-Moon en minister-president Mark Rutte het actiejaar van de Global Commission aftrapt. De komende twaalf maanden gaan de commissarissen hun conclusies uit hun flagship rapport omzetten in concrete plannen om kwetsbare gebieden weerbaar te maken. Als afsluiting van dit actiejaar is op 22 oktober 2020 in Amsterdam de Climate Adaptation Summit. Tijdens deze klimaattop gaan landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties onder meer laten zien op welke klimaatoplossingen zij hebben ingezet.