Nederland op de bres voor wereldwijde cyberveiligheid

Nederland draagt 1 miljoen EUR bij aan het Digital Development Partnership (DDP) van de Wereldbank om andere landen te steunen in het creëren van veilig, vrij en open internet. Dit maakte minister Blok vandaag bekend tijdens een ministeriële bijeenkomst die Blok met zijn Amerikaanse collega Sullivan en Australische collega Payne voorzat tijdens de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Blok: ‘Open internet biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Cybercriminelen proberen de kwetsbaarheden van digitale systemen uit te buiten op wereldwijde schaal. Het is daarom belangrijk om digitale dreigingen wereldwijd aan te pakken, ook op plekken waar cyberbeveiliging minder ontwikkeld is.’

Minister Blok tekende samen met andere ministers een verklaring over verantwoord gedrag van staten in het digitale domein. Minister Blok: ‘Internationaal recht moet worden nageleefd, offline en online, alleen zo kunnen we het internet zoals wij het kennen behouden voor de toekomst.’

Het Digital Development Partnership is een platform voor digitale innovatie en financiering van ontwikkelingshulp. Digitale technologieën kunnen veel bijdragen aan de ontwikkeling van een land. Het biedt niet alleen economische kansen, maar zorgt ook dat afgelegen gebieden toegang hebben tot informatie en voorkomt uitsluiting. Het is daarom een van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties dat internet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.