Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie

Op de VN-klimaattop in New York is het actiejaar van de Global Commission on Adaptation ingeluid door onder meer Ban Ki-Moon, minister-president Mark Rutte en minister Van Nieuwenhuizen. De komende 12 maanden gaat de Commission werken aan praktische klimaatoplossingen voor regio’s die gevoelig zijn voor de toenemende weersextremen, zoals het versterken van kustgebieden en het toekomstbestendig maken van infrastructuur in steden. Het actiejaar loopt tot aan de Climate Adaptation Summit op 22 oktober 2020 in Amsterdam.

‘Het is cruciaal dat we in actie komen om ons goed voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen in Nederland, met zoveel land lager dan de zeespiegel, maar voor bijna alle landen ter wereld. Verdroging, extreme regenbuien, langdurige hitte en uitputting van landbouwgrond: innovatie, actie en aanpassing is hard nodig’, aldus premier Rutte.

Bij de startbijeenkomst, waar ook koning Willem-Alexander als delegatieleider aanwezig was, keken commissievoorzitters Ban Ki-Moon en Bill Gates terug op hun eerder gepubliceerde flagship rapport over de effecten van het veranderende klimaat.

Ban Ki-Moon: ‘We moeten in actie komen als we willen dat iedereen, en dan vooral diegenen die in de frontlinie van de klimaatverandering leven en onze kinderen, de kans krijgt op een betere toekomst. Tijdens ons actiejaar komen we met wereldwijde klimaatbestendige oplossingen, zodat we levens kunnen redden, risico's kunnen verminderen, economieën kunnen versterken en ons leefomgeving kunnen beschermen. Er is geen tijd meer te verliezen.’

Meerdere aanwezige regeringsleiders spraken over het omgaan met de gevolgen van het veranderende klimaat, waaronder minister-president Sheikh Hasina (Bangladesh) en president Sebastian Pinera (Chili).

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘We staan op een kantelpunt. Steeds meer landen zien de noodzaak om sneller te gaan investeren in bijvoorbeeld sterkere kustbescherming en klimaatbestendige infrastructuur. Met het komende actiejaar zetten we als Global Commission de belangrijke volgende stap door het onderwerp niet alleen hoog op de agenda te houden, maar vooral te gaan werken aan praktische oplossingen voor het versterken van kwetsbare regio’s.’

Global Commission on Adaptation

De Commission, die vorig jaar op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen is opgericht, heeft op 10 september hun Adapt Now rapport gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in het voorkomen van klimaatschade. Er is door de commission berekend dat elke euro die geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld dijkversterking tussen de 2 en 10 euro bespaart, omdat er dan bij hoogwater minder schade is.

Doel van de commissie is om, naast de noodzaak die er is voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, landen en regio’s ook te overtuigen van de noodzaak tijdig te investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit om klaar te zijn voor de gevolgen van toenemende weersextremen, zoals stijging van de zeespiegel, lange periodes van hitte en droogte en steeds minder schoon drinkwater.