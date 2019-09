Internationale cyberconferentie Keeping our Future Secure, Be Innovative, Stay Alert!

De One Conference 2019 wordt geopend door minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en afgesloten door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.





Het is één van de grootste internationale cybersecurity conferenties: de One Conference op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 oktober in het World Forum Den Haag. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren deze editie met het thema 'One Conference 2019: Keeping our Future Secure, Be Innovative, Stay Alert!'. De derde dag wordt mogelijk gemaakt door (een partnerschap met)de gemeente Den Haag.



Tijdens verschillende sessies zullen circa honderd binnen- en buitenlandse experts vanuit bedrijfsleven, overheid, wetenschap en de cyberveiligheid ingaan op actuele en verschillende onderwerpen zoals de economische kansen die digitalisering biedt en op de dreigingen die er zijn op het terrein van cybersecurity.



Gedurende de drie dagen spreken experts als Edwin van Andel (CEO hacker company Zerocopter), Rene Bonvanie (Palo Alto Networks), Chuck Robbins (CEO Cisco), Elsine van Os (Klinisch Psycholoog), Patricia Zorko (NCTV), Dick Schoof (AIVD), Lodewijk van Zwieten (Openbaar Ministerie).



Dit jaar zal de conferentie op donderdag op spectaculaire wijze gesloten worden door een live-hack van een echte ziekenhuisoperatie op het podium. Onder de titel “Digital Disease: where bits and bites meet flesh and blood” laten de Amerikaanse wetenschappers Christian Dameff, Jeff Tully, Sage Wexner en Joshua Corman voor het eerst in Europa zien hoe digitale dreiging ons dagelijks leven en cruciale voorzieningen als medische zorg daadwerkelijk kan verstoren. De hack is in samenwerking met het Haaglanden Medisch Centrum en vindt plaats in aanwezigheid van staatssecretaris Keijzer



Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de conferentie. Meer informatie over het programma kunt u verkrijgen via de bijgaande link: https://one-conference.nl/



Aanmelden voor de One Conference 2019 kan tot uiterlijk 27 september 17.00u via a.s.posthumus@minvenj.nl