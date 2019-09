Johannes Vermeer Prijs 2019 uitgereikt aan Ivo van Hove

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vanavond de Johannes Vermeer Prijs 2019 uitgereikt aan theatermaker Ivo Van Hove. De bokaal die hoort bij deze Nederlandse staatsprijs voor de kunsten werd aan Van Hove overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal. Van Hove ontvangt de prijs voor zijn grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland.

De jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas, droeg Van Hove unaniem voor wegens ,,een duizelingwekkend oeuvre aan theaterproducties dat hij tot stand heeft gebracht en uniek is binnen het Nederlandse taalgebied maar ook ver daarbuiten’’. In het juryrapport staat verder: ,,Hij verruimt en verdiept steeds weer de theatrale verbeelding van het menselijk bestaan. De afgelopen decennia heeft hij het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam) naar de internationale wereldtop gebracht waarbij de schitterende theatervormgeving van zijn partner Jan Versweyveld aparte vermelding verdient.’’

Van Engelshoven: ,,Fantastisch dat de jury Van Hove eert met deze prijs. Wat mij betreft meer dan terecht – want Van Hove verlegt steeds opnieuw grenzen. Die van hem en die van ons, als publiek en als samenleving.’’

Nederlandse staatsprijs voor de kunsten

De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat – naast de bokaal - uit 100.000 euro. De winnaar mag dat besteden aan een speciaal project op zijn of haar werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Hij kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.

Eerdere winnaars zijn operaregisseur Pierre Audi, filmmaker en schrijver Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, beeldend kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, grafisch ontwerper Irma Boom, componist en regisseur Michel van der Aa, beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen, modeontwerper Iris van Herpen en violiste Janine Jansen.