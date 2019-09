ECHO Award voor meer inclusie in onderwijs en arbeidsmarkt

Op initiatief van het Expertisecentrum diversiteit hoger onderwijs (ECHO) hebben vandaag vier studenten met een niet-westerse achtergrond de ECHO Awards 2019 uitgereikt gekregen van Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De studenten onderscheiden zich vanwege hun bovenmatige studieprestaties, actieve maatschappelijke betrokkenheid en bruggenbouwers kwaliteiten. De ECHO Award is een jaarlijkse landelijke stimuleringsprijs voor excellent studenttalent met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs en draagt bij aan de dialoog over het versterken van diversiteit en inclusie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.