Minister-president Rutte spreekt op jaarcongres MKB-Nederland

Minister-president Rutte is dinsdag 1 oktober aanwezig op het jaarcongres van MKB-Nederland.

Hij neemt daar de Ondernemersagenda in ontvangst uit handen van voorzitter Jacco Vonhof. De ondernemersagenda schetst een aantal ontwikkelingen waar ondernemers de komende jaren mee te maken krijgen en hoe zij daar in hun eigen bedrijf of samen met anderen mee om willen gaan. De minister-president spreekt ook kort op het jaarcongres. Op de bijeenkomst in Pathé Buitenhof in Den Haag zijn circa 500 ondernemers aanwezig.