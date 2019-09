Palladium beheert samen met Randstad en VSO het Challenge Fund for Youth Employment

Palladium Europe gaat in samenwerking met Randstad en ontwikkelingsorganisatie VSO het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) beheren. Het CFYE richt zich op het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 jonge mannen en vrouwen door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen, in de regio’s West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

In samenwerking met het bedrijfsleven en andere relevante partijen worden initiatieven, geschikt voor opschaling of elders toepasbaar en gericht op toekomstbestendige vaardigheden (bijv. digitale vaardigheden en soft skills), ondersteund. Een geïntegreerde aanpak, waarbij de aansluiting tussen de (geleerde) vaardigheden van jongeren en de gevraagde kwaliteiten op de arbeidsmarkt wordt verbeterd, staat hierbij centraal.



Steven Collet, directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling, tekende de overeenkomst met de directeur van Palladium Europe, Sönke Buschmann, voor het CFYE-fondsbeheer De lancering van het fonds wordt eind dit jaar verwacht.



Het Challenge Fund for Youth Employment werd aangekondigd in de financieringsbrief ‘Internationaal financieren in perspectief; kansen pakken, resultaten boeken’ aan de Tweede Kamer. Het ministerie heeft met de ondertekening de opdracht verstrekt aan Palladium Europe, die in samenwerking met Randstad en ontwikkelingsorganisatie VSO, gaat bijdragen aan (innovatieve) oplossingen voor jeugdwerkloosheid in de zogeheten focusregio's van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals omschreven in de Kamerbrief d.d. 13-11-2018.