80 procent Nederlanders wil zelf iets doen tegen eenzaamheid

Maar liefst 80 procent van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij vervoer. Dit blijkt uit een recente peiling, geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder ruim 1.000 Nederlanders.

Gevoelens van eenzaamheid kunnen iedereen overkomen, jong én oud. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. 80 procent van de Nederlanders beschouwt dit als een redelijk groot tot zeer groot probleem. Van 1 oktober tot en met 8 oktober is de tiende editie van de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Het motto is: Kom erbij! Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld door het bezoeken of organiseren van een activiteit.

Het initiatief om een activiteit te ondernemen ligt zowel bij omstanders als mensen die zich eenzaam voelen. Uit de peiling blijkt dat de kans klein is dat een omstander de uitnodiging afslaat. Maar liefst 86 procent van de Nederlanders geeft aan mee te willen doen aan een activiteit als hij of zij wordt uitgenodigd.

Minister Hugo de Jonge over de Week tegen Eenzaamheid: “We kunnen er samen voor zorgen dat mensen zich minder eenzaam voelen. Dat ze vaker betekenisvol contact hebben. Er zijn heel veel mensen die zich de eenzaamheid van een ander aantrekken en graag een helpende hand bieden. De Week tegen Eenzaamheid wil mensen activeren om de daad bij het woord te voegen. Met succes, er zijn honderden activiteiten gestart om gevoelens van eenzaamheid terug te dringen. Het is aan ons om door te pakken en de samenwerking op te zoeken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid oplossen, kunnen we allemaal.”

Over de week

De Week tegen Eenzaamheid 2019 wordt georganiseerd in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Hugo de Jonge geeft 1 oktober het startsein aan de week tijdens het openingscongres Week tegen Eenzaamheid 2019. Tijdens deze week vinden honderden activiteiten plaats waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Zowel organisaties, sociaal werk, zorginstellingen als vrijwilligers organiseren deze activiteiten.

©Ministerie van VWS

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl staat een greep uit de waardevolle initiatieven tegen eenzaamheid. Daarnaast vindt men hier ook informatie, inspiratie en benodigdheden om zelf iets te doen aan het verminderen van eenzaamheid. Onder de vlag van Eén tegen Eenzaamheid ontstaat een landelijke beweging die laat zien dat niemand alleen staat, ook niet in de strijd tegen eenzaamheid.



De Week tegen Eenzaamheid draagt bij aan het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. Uit de peiling is gebleken dat Nederlanders verschillend tegen het taboe op dit onderwerp aankijken. Voor 26 procent berust er geen taboe op eenzaamheid. 24 procent vindt eenzaamheid steeds minder een taboe-onderwerp tegenover 23 procent van de Nederlanders die het juist steeds meer een taboe-onderwerp vindt. Voor 27 procent is dit onveranderd.