Nederland bemachtigt zetel in VN luchtvaartorganisatie

Op de algemene vergadering van de VN luchtvaartorganisatie ICAO is er in grote meerderheid gestemd voor de Nederlandse kandidaat, waardoor Nederland de komende drie jaar een vaste zetel in de raad krijgt. De Nederlandse vertegenwoordiger oefent als lid van dit dagelijkse bestuur direct invloed uit op het ICAO beleid en kan daarmee de luchtvaartbelangen van het Koninkrijk der Nederlanden behartigen.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) was afgelopen woensdag bij de 40ste ICAO Assembly in Montreal om de Nederlandse kandidatuur te bepleiten. Ze benadrukte in haar speech bij de opening van de algemene vergadering het belang van een goede internationale samenwerking. Niet alleen in belang van een veilige burgerluchtvaart, maar vooral ook om werk te maken van een duurzamere luchtvaartsector. Met deze raadszetel kan Nederland nu van binnenuit zorgen dat veiligheid bovenaan de agenda blijft staan en er daarnaast meer focus komt op verduurzaming.



ICAO maakt internationaal afspraken en ontwikkelt standaarden die zorgen voor een veilige en geordende ontwikkeling van het luchtverkeer. Nederland is één van de 193 landen die zijn aangesloten en vertegenwoordigt binnen ICAO zowel de Nederlandse belangen als die van de overzeese gebieden van het koninkrijk.