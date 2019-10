Minister-president Rutte houdt toespraak bij Atlantische Commissie

Op donderdag 3 oktober 2019 houdt minister-president Rutte een toespraak bij de Atlantische Commissie.

In de toespraak gaat de minister-president in op de toekomst van de trans-Atlantische betrekkingen en de rol die deze zullen spelen in het Nederlandse buitenlandbeleid. Na de toespraak gaat de minister-president in gesprek met de zaal.