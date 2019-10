Rijksoverheid tekent voor halvering CO2-uitstoot in eigen mobiliteit

Vandaag tekenen drie secretarissen-generaal namens alle ministeries de Dutch sustainable mobility pledge van Anders Reizen. Hiermee verbindt de rijksoverheid zich met de ambitie om het zakelijke verkeer van alle ambtenaren te verduurzamen, zodat in 2030 de CO2-uitstoot daarvan met 50%* is teruggebracht. Anders Reizen is een coalitie van werkgevers die willen versnellen in duurzame zakelijke mobiliteit

Lidewijde Ongering, secretaris generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “IenW is al sinds de oprichting van Anders Reizen in 2015 betrokken vanwege onze doelen het verkeer in Nederland schoner en efficiënter in te richten. Ik ben blij dat nu ook de andere departementen tot de coalitie toetreden. De hele rijksoverheid vertegenwoordigt meer dan 110.000 ambtenaren, zo gaan we nog meer impact maken. Daarbij is dit een mooi voorbeeld van de uitvoering van het klimaatakkoord.”



Met meer dan 50 grote werkgevers**, vertegenwoordigt de coalitie Anders Reizen al zo’n 325.000 werknemers. Via 10 succesvolle maatregelen voeren zij een duurzaam mobiliteitsbeleid door in hun organisatie. Hugo Houppermans, directeur coalitie Anders Reizen: “Ik ben erg blij met de komst van de grootste werkgever van Nederland en complimenteer het Rijk met deze voorbeeldfunctie. De kracht van dit netwerk is de bereidheid van de werkgevers hun kennis te delen en te ontwikkelen, en afwisselend het voortouw te nemen. Met maatregelen als het elektrificeren van het wagenpark, een strenger parkeerbeleid, een nieuwe fietsregeling en niet meer vliegen onder de 700km, versnellen deze koploperbedrijven de daling van de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit.”



In deze video laten Maarten Camps (SG EZK), Maarten Schurink (SG BZK) en Lidewijde Ongering (SG IenW) alvast weten welke maatregelen hun ministeries gaan doorvoeren.



De ondertekening van de Anders Reizen-pledge vindt plaats tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit in Amersfoort dat het ministerie van IenW organiseert op dinsdag 1 oktober. Om 18:00 zal secretaris generaal van IenW, Lidewijde Ongering, namens alle ministeries de officiële handeling verrichten in de plenaire afsluiting van het programma.