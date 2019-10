Verrassende start Week tegen Eenzaamheid

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de Week tegen Eenzaamheid 2019 afgetrapt. Niet, zoals gepland, tijdens een bijeenkomst in de Ridderzaal, maar door maaltijden uit te delen in een aantal buurtcentra.

Beeld: Ministerie van VWS / Jeroen van der Meyde

Het openingscongres in de Ridderzaal kon niet doorgaan vanwege de afzettingen in de binnenstad van Den Haag. Ook het aansluitende buffet moest worden afgelast. Door snel schakelen kon cateraar House of Lords, in samenwerking met de sociale ondernemingen Thuisafgehaald en de Boodschappenbezorgdienst en de Haagse Community tegen Eenzaamheid, het al klaarstaande buffet overbrengen naar 4 locaties in het hart van een aantal Haagse wijken.



Minister Hugo de Jonge, die het congres zou openen met een speech, kwam naar Wijkwinkel Bij Betje in Moerwijk om het eten uit te delen aan eenzame ouderen. De wijkkerk Geloven in Moerwijk organiseert daar vaker ontmoetingen voor buurtbewoners. De andere drie locaties waar vandaag maaltijden werden geserveerd zijn OntmoetingsCentrum Morgenstond, Buurtkamer Notenbuurt en het kantoor van de Boodschappenbezorgingsdienst.

Minister Hugo de Jonge: “We zijn met honderden partijen in heel het land een beweging gestart om eenzaamheid tegen te gaan. Deze Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en alle lokale coalities zouden vanmiddag in de Ridderzaal aanwezig zijn. Het is jammer dat het openingscongres niet kon doorgaan, maar we hebben van de nood een deugd gemaakt. Op tal van plekken is nu op korte termijn een buurtmaaltijd geregeld. En dat is mooi, want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, zo is ook vanmiddag weer gebleken, kunnen we allemaal.”

Nieuwe contacten

Het ministerie van VWS organiseert de Week tegen Eenzaamheid 2019 in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Tijdens deze week vinden honderden activiteiten plaats waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Zowel organisaties, sociaal werk, zorginstellingen als vrijwilligers organiseren deze activiteiten.



Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl staat een greep uit de waardevolle initiatieven tegen eenzaamheid. Daarnaast vindt men hier ook informatie, inspiratie en benodigdheden om zelf iets te doen aan het verminderen van eenzaamheid. Onder de vlag van Eén tegen Eenzaamheid ontstaat een landelijke beweging die laat zien dat niemand alleen staat, ook niet in de strijd tegen eenzaamheid.