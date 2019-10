Ministers van Financiën Nederland, Duitsland en Frankrijk ontvangen rapport over de kapitaalmarktunie

De werkgroep kapitaalmarktunie heeft woensdag 9 oktober 2019 in Luxemburg het rapport “Savings and Sustainable Investment Union” aangeboden aan de ministers van Financiën van Nederland, Frankrijk en Duitsland. In het rapport stelt de werkgroep onder andere dat de kapitaalmarktunie zich meer moet richten op de behoeftes van burgers in de EU en financiering van een innovatieve en duurzame economie.