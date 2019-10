Nationale Hypotheek Garantie goedkoper en bereikbaarder

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat in 2020 omlaag, de kostengrens wordt verhoogd. Daarmee wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder voor de kopers van een huis. De besparing op de NHG-premie loopt op tot maximaal 620 euro en de NHG wordt mogelijk voor woningen in een hogere prijsklasse.

De premie voor het nieuwe jaar wordt verlaagd naar 0,7% (was 0,9%) van de totale lening voor de nieuwe woning. Gelijktijdig gaat de kostengrens voor de aankoop van een huis met NHG omhoog naar 310.000 euro (was 290.000 euro). De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen gaat naar 328.600 euro.

Starter profiteert

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over deze wijzigingen van de Nationale Hypotheek Garantie voor 2020. Minister Ollongren: “Deze aanpassingen maken de NHG goedkoper en bereikbaarder. Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.”

NHG-bestuurder Arjen Gielen: “NHG zet in op een stabiele borgtochtprovisie voor de komende jaren. Niet te veel omhoog in slechte tijden om de toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen. Niet te veel omlaag in goede tijden om een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen. Op dit moment zijn de woningprijzen hoog en staan er weinig huizen onder water. Maar onze economische positie is kwetsbaar en je kunt het dak het beste repareren als de zon schijnt. Nederland gaat een periode van gematigde groei tegemoet. Vroeg of laat zal er een periode komen waarin we er economisch weer minder goed voor staan, dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de economie als geheel. Daarom blijven wij inzetten op een borgtochtprovisie die zo hoog is als moet om de (toekomstige) risico’s te kunnen dekken. En zo laag als het kan om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot het vangnet dat NHG biedt in economisch mindere tijden.”

Zekerheid en lagere rente

De Nationale Hypotheek Garantie biedt extra zekerheid voor hypotheekverstrekkers bij de aankoop van huizen tot 310.000 euro. Voor huizen met energiebesparende voorzieningen is het plafond 328.600 euro. De Nationale Hypotheek Garantie staat daarbij borg voor het overnemen van de hypotheekschuld, wanneer de koper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen in de situaties van relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschikt of het overlijden van de partner. Door deze extra waarborg worden hypotheken met NHG tegen een lager rentetarief aangeboden.