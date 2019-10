Staatssecretaris Keijzer naar India voor innovatiesamenwerking en technologietop

Innovatieve Nederlandse ondernemers goed positioneren om internationaal te kunnen groeien en de samenwerking met Indiase bedrijven en onderzoekers versterken. Dat is het doel van het bezoek aan India van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) volgende week. Deze handelsmissie valt samen met een staatsbezoek van het Koninklijk paar aan het land. Voor de staatssecretaris van EZK ligt het zwaartepunt van de reis bij de India – Netherlands Tech Summit, waar verschillende samenwerkingsovereenkomsten tussen Indiase en Nederlandse bedrijven en wetenschap worden gesloten – met een verwachte waarde van meer dan 100 miljoen euro.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatieve ondernemers zijn bijna altijd op zoek naar kennis, geld en partners om hun product of dienst verder te laten groeien. Daarom is het goed om deze Nederlandse bedrijven te helpen om kansen te benutten in India, een opkomende economische grootmacht en een ware partner in innovatie. Deze handelsmissie verstevigt de innovatiesamenwerking met India. Grote én kleine Nederlandse ondernemers kunnen daarvan profiteren.”

Minstens 125 miljoen aan overeenkomsten

De India-Netherlands Tech Summit is een beurs waar tien jaar innovatiesamenwerking tussen India en Nederland gevierd wordt, en vooruit wordt gekeken naar hoe de beide landen dat de komende tien jaar gaan doen. Tijdens de Tech Summit worden ruim 30 overeenkomsten gesloten tussen Indiase en Nederlandse partijen – enkele tussen overheden; de meeste tussen bedrijven. De regeringen van beide landen leggen bijvoorbeeld in een Kennis & Innovatie Agenda vast dat onze twee landen ook de komende 10 jaar intensief en structureel gaan samenwerken op het gebied van maatschappelijke uitdagingen als water, voedsel en gezondheid, met een focus op sleuteltechnologieën. Tussen bedrijven worden overeenkomsten gesloten met een gezamenlijke verwachte waarde van op zijn minst 125 miljoen euro.

Nederland en India

Het thema van de Tech Summit is de verbinding tussen de onderwerpen landbouw-water-gezondheidszorg. Op deze terreinen kunnen India en Nederland elkaar goed aanvullen: Nederland is de vierde meest innovatieve economie ter wereld en heeft grote expertise op de genoemde gebieden. India is een grootmacht in opkomst. Het is de zesde economie wereldwijd en de op twee na grootste in Azië. India staat voor uitdagingen op het gebied van landbouw-water-gezondheidszorg en investeert tegelijk enorm in onderzoek en IT-talent.