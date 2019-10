Tunnel onder Apeldoorns spoor voor betere doorstroming en verkeersveiligheid

Er komt een tunnel onder het Apeldoornse spoor bij Laan van Osseveld. Vandaag ondertekenen staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en de gemeente Apeldoorn een overeenkomst over de aanleg hiervan. De tunnel moet zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer vergroten. Aan de tunnel draagt het Rijk 9 miljoen euro bij. De provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn dragen respectievelijk 3 en 12 miljoen euro bij.

Van Veldhoven: “De tunnel die hier straks komt, is dubbel winst voor Apeldoorn. Want niemand hoeft hier straks meer voor dichte slagbomen te wachten. En doordat auto’s dan niet meer hoeven te stoppen en op te trekken, wordt de lucht schoner en het geluid dat omwonenden horen minder.”

De Laan van Osseveld is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De spoorwegovergang die er nu nog is, wordt dagelijks gepasseerd door veel fietsers en automobilisten. In de nieuwe situatie kunnen die sneller en veiliger van A naar B komen.

Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit in verband met de verbreding van het oostelijke deel van de Ring in een later stadium. Daarnaast komt er over de tunnel een fietsers- en voetgangersbrug om de Laan van Osseveld te kunnen oversteken.

Spoorbeheerder ProRail begint in 2021 met de benodigde werkzaamheden. De bedoeling is dat de tunnel in 2022 in gebruik kan worden genomen. De aanleg van de tunnel is onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Via dit programma worden bewaakte overwegen in heel Nederland nog veiliger gemaakt of vervangen door bijvoorbeeld een tunnel. Eind vorig jaar maakte Van Veldhoven bekend dat zij alle onbewaakte overwegen op het Nederlandse spoor binnen vijf jaar beveiligd of opgeheven wil hebben.