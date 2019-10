Project-DG Anita Wouters rondt werkzaamheden af

Anita Wouters rondt 21 oktober 2019 haar werkzaamheden als project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat af. Wouters werd op 26 oktober 2017 benoemd als project-DG voor een periode van ca 1,5 jaar. Nu de verantwoordelijkheid voor de versterkingsmaatregelen in Groningen en het Nationaal Programma aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is overgedragen, komt het project bij EZK in een andere fase. Marc Hoenders zal bij EZK als projectdirecteur Groningen Bovengronds verantwoordelijk zijn voor het beleid voor de veiligheid en schadeafhandeling in het aardbevingsgebied.