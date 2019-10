Technologietop India leidt tot 650 miljoen euro aan Nederlands-Indiase samenwerkingen

Op de eerste dag van de tweedaagse India – Netherlands Tech Summit (15-16 oktober) zijn 40 overeenkomsten gesloten tussen Indiase en Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De totale geschatte waarde van de overeenkomsten bedraagt 650 miljoen euro, zo blijkt uit berekeningen van de Nederlandse ambassade in Delhi. Een afvaardiging van het Nederlandse kabinet en het koninklijk paar bezochten de Tech Summit in het kader van een handelsmissie respectievelijk staatsbezoek. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakt onderdeel uit van de handelsmissie en was aanwezig bij het sluiten van de overeenkomsten op het gebied van Key Enabling Technologies (sleuteltechnologieën).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik heb op de Tech Summit gezien hoe groot de economische kansen zijn die Nederlandse bedrijven, onderzoekers en overheden samen met Indiase partners kunnen grijpen. Van toegankelijk telefoneren tot chirurgische robots en van vliegende auto tot gepersonaliseerde effectiviteitsbeoordeling van IVF: India is een markt waar Nederlandse bedrijven volop kunnen doen waar ze goed in zijn: slimme oplossingen bedenken voor wereldproblemen, die ook nog bijdragen aan onze economische groei en banen opleveren.”

Nederland en India werken aan gezamenlijke kennis- en innovatieagenda

Op de eerste dag van de India-Netherlands Tech Summit werd tien jaar innovatiesamenwerking tussen India en Nederland gevierd. Ook werd vooruit gekeken naar hoe de beide landen dat de komende tien jaar gaan doen. Het thema van de Tech Summit is de verbinding tussen de onderwerpen landbouw-water-gezondheidszorg. Op deze terreinen gaan India en Nederland de komende jaren samenwerken aan innovatie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL) en het Ministry of Science and Technology (IN) bereiden hiertoe een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor.