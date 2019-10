Wachttijd DUO fors omlaag

Uit nieuwe cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat de wachttijd voor telefonisch contact in de afgelopen 3 jaar is teruggebracht tot onder de norm van 8 minuten. Ook is er bij DUO, ondanks het aantal toegenomen studenten en oud-studenten, een sterke terugloop van het telefooncontact te zien. In de bijlagen is het verloop over de laatste drie jaren te zien.