Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief

Duurzaam, sociaal en innovatief. Dat is het uitgangspunt van de Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

“Jaarlijks wordt er door het Rijk voor ruim 10 miljard euro ingekocht aan goederen en diensten, met die inkoop kunnen en willen wij een verschil maken. Het kabinet geeft hiermee een stevige impuls aan de ontwikkeling van een duurzame, innovatieve economie. Tegelijkertijd helpt dit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan’’, zegt minister Ollongren.

Maatschappelijke impact

Deze inkoopstrategie markeert een kantelpunt binnen het Rijk. De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in rechtmatig en efficiënt inkopen. Deze uitgangspunten blijven belangrijk, maar de nieuwe strategie gaat verder. Inkoop door het Rijk moet leiden tot kwalitatief goede producten en diensten en daarnaast ook bijdragen aan maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld door afgeschreven werkkleding tot nieuwe producten te verwerken, met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of door zonnepanelen te plaatsen op de daken van gevangenissen.

Samenwerking

De innovatiekracht van onze economie is een bron van slimme en blijvende oplossingen. Die benutten wij voor een beter klimaat en een inclusieve samenleving. Overheidsinkoop, en de samenwerking met de leveranciers van het Rijk, is daarvoor een krachtig instrument. Zo wordt bij de versterking van de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat en bouwbedrijven lokaal elektriciteit opgewekt uit stromend water, via windmolens en door het samenbrengen van zoet en zout water.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Voor het klimaat en voor een gezonde toekomst moeten we zorgvuldiger omgaan met onze grondstoffen. Minder gebruiken, meer hergebruiken. Ik vind dat we als Rijksoverheid daarin voorop moeten lopen en hiervoor ook onze inkoopkracht moeten gebruiken. Zodat zaken goed zijn voor ons milieu en voor mensen. In de praktijk zie ik duurzaam inkopen werkt. Het maakt verschil als de overheid zegt: zo wil ik het.”