Minister-president Rutte bij congres van de Nationale ombudsman

Minister-president Rutte is op donderdag 31 oktober 2019 aanwezig op het congres van de Nationale ombudsman in Utrecht. Op het podium gaat de minister-president in gesprek met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en de zaal over de rol van de overheid in de samenleving.

Het congres van de Nationale ombudsman heeft als thema: 'Wie doet er mee? Burger en overheid in 2030'. Tijdens het congres gaan ruim 400 betrokkenen en geïnteresseerden met elkaar in gesprek over dit thema.