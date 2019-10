Minister-president Rutte ontvangt minister-president Mamin van Kazachstan

Minister-president Rutte ontvangt op woensdag 30 oktober 2019 de minister-president van Kazachstan op het Catshuis in Den Haag voor een bilateraal gesprek en een delegatielunch. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is daarbij ook aanwezig. Op de agenda staan onderwerpen als de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Kazachstan, ontwikkelingen in de regio en de wereldwijde aanpak van klimaatverandering en klimaatadaptatie. Tijdens het bezoek wordt ook een Joint Meeting Protocol getekend waarin de kaders worden vastgelegd van toekomstige samenwerking op landbouwgebied.

Direct na het programma op het Catshuis zijn minister-president Rutte en minister-president Mamin aanwezig bij de opening van het Joint Business Council in het WTC in Den Haag, dat wordt georganiseerd door onder andere VNO-NCW en de ambassade van Kazachstan in Nederland.