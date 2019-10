Minister-president aanwezig bij Meesterwerkevent Koninklijke Horeca Nederland

Minister-president Rutte is donderdag 31 oktober 2019 aanwezig bij het Meesterwerkevent van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Haag.

In het Mauritshuis houdt de minister-president een toespraak. Aansluitend gaat hij in gesprek met MKB’ers in de horeca over onder meer de arbeidsmarkt, de groei van het toerisme en de bijdrage van de horeca aan de economie.

Tijdens de eerste editie van dit event staat de kunst van de gastvrijheid centraal.