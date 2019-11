Minister-president ontvangt minister-president Gakharia van Georgië

Minister-president Rutte ontvangt maandag 4 november minister-president Gakharia van Georgië voor een bilateraal gesprek en een werkdiner op het Catshuis.

Het is de eerste keer dat beide ministers-presidenten elkaar ontmoeten na het aantreden van minister-president Gahkaria in september van dit jaar. De ontmoeting, waarbij ook minister Bijleveld van Defensie aanwezig is, staat in het teken van het bestendigen en verstevigen van de bilaterale relatie. Op de agenda staan onder meer de politieke hervormingen in Georgië, veiligheid in de regio, migratie en de handelsrelatie tussen beide landen.